Ocidente está enviando à Ucrânia combatentes disfarçados de instrutores, diz Rússia

Sputnik - Os países ocidentais continuam militarizando a Ucrânia, destacando para lá armamentos e militares, disse no domingo (12) Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

"A Ucrânia está sendo bombeada com armamentos. Estamos falando de entregas diretas, de contratos futuros, e, como podem ver, no total são contratos multimilionários, multibilionários. Estamos falando do envio para lá de combatentes sob o disfarce de instrutores", afirmou ela.

Desde 2014, Washington já forneceu cerca de US$ 2,5 bilhões (R$ 13 bilhões) em ajuda militar a Kiev, incluindo armas letais.

Na quarta-feira (8) John Kirby, porta-voz do Pentágono, anunciou que o presidente norte-americano Joe Biden aprovou ajuda militar no valor de US$ 60 milhões (R$ 332 milhões), que inclui mísseis antitanque Javelin, navios-patrulha e munições. O orçamento proposto dos EUA para 2022, por sua vez, estabelece uma ajuda militar de US$ 300 milhões (R$ 1,68 bilhão) ao país vizinho da Rússia.

Em 2 de dezembro o Conselho da Europa alocou US$ 31 milhões (R$ 196,9 milhões) para a Força Aérea da Ucrânia, e antes disso, em novembro, o Reino Unido concordou em fornecer uma linha de crédito de 1,7 bilhão de libras esterlinas (R$ 12,78 bilhões) para a Ucrânia comprar navios de guerra e mísseis, além da construção de uma base naval no mar de Azov.

Nas últimas semanas Kiev e alguns países ocidentais têm acusado a Rússia de juntar tropas perto das fronteiras com a Ucrânia. Moscou, por sua vez, rejeita tais acusações, respondendo que elas visam justificar o aumento da presença e atividades da OTAN perto das fronteiras russas.

No sábado (11) o Departamento de Estado dos EUA revelou que Karen Donfried, secretária assistente para o Bureau de Relações Europeias e Euroasiáticas, visitará Moscou e Kiev entre segunda-feira (13) e quarta-feira (15), e depois se encontrará com representantes da União Europeia em Bruxelas para discutir uma resolução diplomática da situação na Ucrânia.

