Ocidente tenta sabotar conversas entre Moscou e Kiev, diz chanceler russo

Segundo Sergei Lavrov, caso o Ocidente insista na tese do "massacre" russo em Bucha, as negociações entre Rússia e Ucrânia podem repetir os acordos de Minsk, que fracassaram edit

ICL

247, com Agência Sputnik - O Ocidente está tentando sabotar as conversas entre Moscou e Kiev ao alimentar a histeria sobre Bucha, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, nesta terça-feira (5). Segundo Lavrov, caso o Ocidente insista na tese do "massacre" russo em Bucha, existe o risco de que as negociações entre Rússia e Ucrânia repitam o destino dos acordos de Minsk.

Os acordo de Minsk foram feitos em 2014 e em 2015 para um cessar-fogo imediato entre Rússia e Ucrânia, mas fracassaram nos objetivos de longo prazo. Sobre Bucha, mais de 400 civis foram encontrados mortos na cidade, que fica a 37 quilômetros a Sudoeste da capital ucraniana, Kiev.

"Para que tenhamos um progresso real, não uma ilusão, insistimos que seja enviado um sinal inequívoco a Kiev para não sabotar o processo. Caso contrário, corremos o risco de repetir o destino dos acordos de Minsk e nunca concordaremos com isso", afirmou o ministro.

Lavrov também se mostrou preocupado com a decisão de Kiev de exigir a ratificação de um possível acordo de paz e um referendo. Segundo ele, a medida poderá complicar o processo.

Desde o último domingo (3), os meios de comunicação ucranianos e a mídia ocidental estão alinhados à narrativa de que a Rússia é a responsável por assassinatos em massa em Bucha, apontando imagens de corpos espalhados pelas ruas como evidência.

No entanto, há diversas inconsistências no caso. Uma delas é que as tropas russas se retiraram da região no dia 30 de março, e a denúncia veio a público quatro dias depois. Além disso, em um dos vídeos divulgados, usuários notaram que um dos "cadáveres" aparentemente move o braço para que não seja esmagado por rodas de veículos militares ucranianos.

O Kremlin afirma que as alegações ocidentais sobre Bucha são "mais uma provocação" destinada a caluniar a Rússia.

Moscou já solicitou duas vezes uma sessão urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o caso, mas ambos os pedidos foram recusados pelo Reino Unido, que atualmente preside o órgão.

