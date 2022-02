Ocidente vai impor sanções em qualquer caso, denuncia Putin

Apoie o 247

TASS - As sanções ocidentais contra a Rússia, assim como contra a Bielorrússia, serão realizadas de qualquer maneira e uma razão para isso será encontrada, disse o presidente russo Vladimir Putin em entrevista coletiva após conversas com o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko.

"As sanções serão impostas em qualquer caso. Se eles têm uma razão hoje, por exemplo, em conexão com os eventos na Ucrânia, ou não há tal razão - será encontrado, porque o objetivo é diferente, neste caso o objetivo é desacelerar o desenvolvimento da Rússia e da Bielorrússia", disse o líder russo.

"Com esse objetivo, sempre haverá uma razão para introduzir certas restrições ilegítimas, e isso nada mais é do que concorrência desleal", acrescentou o líder russo.

Ele enfatizou que a pressão das sanções "é absolutamente ilegítima".

"Esta é uma violação grosseira do direito internacional, mas aqueles que agora estão falando sobre isso (sobre possíveis novas sanções) se preocupam com isso (o direito internacional) apenas quando é vantajoso para eles. Quando não é vantajoso para eles, eles esquecem todas as normas do direito público internacional", disse Putin.

Ele observou com pesar que Moscou e Minsk vivem "em tal paradigma há muitos e muitos anos, porque os que estão no poder, [que] se consideram os mestres da vida de hoje, sempre interpretam tudo apenas em seu próprio favor e negligenciam o interesses de outros [países]."

"Há apenas uma maneira de superar esse estado de coisas - nos fortalecer a partir de dentro e, acima de tudo, é claro, na economia", afirmou o chefe de Estado.

Cooperação econômica e substituição de importações

Quando perguntado sobre quem pode ajudar a Rússia e a Bielorrússia a combater as sanções, o líder russo observou que Moscou e Minsk "devem se ajudar nesse sentido".

"É exatamente isso que nosso encontro de hoje [com Lukashenko] visa", disse Putin, acrescentando que se tratava de cooperação econômica.

Putin não detalhou como os dois Estados vão combater as sanções, mas disse que "sempre há uma solução".

O líder russo também concordou com a afirmação do seu homólogo bielorrusso de que não podem bloquear tudo.

"Me junto a essa avaliação", disse Putin.

Ele lembrou que nos últimos oito anos a Rússia fez muito em termos de substituição de importações. "Não fizemos tudo o que planejamos, mas em geral pode-se dizer que mais de 90% das tarefas que estabelecemos para nós mesmos foram resolvidas", disse o líder russo.

No entanto, salientou que "há muito por fazer" nesta área para aumentar o nível de soberania económica.

Muitos países descontentes com sanções

O líder russo observou que hoje muitos países enfrentam as consequências das sanções, "até mesmo aliados dos Estados Unidos".

"Eles simplesmente ficam de boca fechada, ficam em silêncio, toleram. Mas […] ninguém gosta disso: eles não gostam de sanções secundárias e também não gostam de pressões diretas de sanções", disse Putin.

"Mais cedo ou mais tarde, esse abscesso, é claro, vai estourar. Mas hoje é importante para nós elevarmos o nível de nossa soberania econômica e sermos mais capazes, modernos, e dar um novo impulso ao desenvolvimento de áreas modernas da economia", destacou Putin.

