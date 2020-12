OEA não reconhece eleições na Venezuela; aliados de Maduro tiveram 67,7% dos votos

Resolução da OEA determina "rechaçar as eleições fraudulentas por não terem sido livres, nem feitas em conformidade com as condições estabelecidas no direito internacional" edit

247 - A Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou nesta quarta-feira (9) resolução que não reconhece o resultado das eleições parlamentares realizadas na Venezuela no domingo (6), acusando o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de estar consolidando uma ditadura no país.

A iniciativa foi impulsionada pelo Brasil, Estados Unidos e Colômbia, e recebeu 21 votos favoráveis dos 34 países-membros ativos da OEA.

O texto determina "rechaçar as eleições fraudulentas realizadas pela Venezuela em 6 de dezembro de 2020 e não reconhecer os resultados, por não terem sido livres, nem feitas em conformidade com as condições estabelecidas no direito internacional".

Os aliados de Maduro venceram o pleito com cerca de 67,7% dos votos.

