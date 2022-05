Oliver Stone considera que EUA podem "estar preparando o cenário para uma explosão nuclear" no Donbass e culpar a Rússia

"É claro que, se isso acontecesse... todos os olhos do mundo seriam treinados, como o cachorro de Pavlov, para culpar a Rússia", disse ele edit

RT - O cineasta americano Oliver Stone compartilhou neste 2 de maio sua análise dos possíveis cenários que Washington poderia realizar na Ucrânia para culpar a Rússia. De acordo com a publicação que Stone fez em sua conta oficial no Twitter, o cineasta acredita que o governo dos EUA seria capaz de organizar um ataque nuclear ao Donbass.

O vencedor de três Óscares explicou que acompanha há 8 anos a situação na Ucrânia e recorda "os incêndios em Odessa, a perseguição sem direitos legais e os assassinatos de jornalistas, autarcas, políticos e cidadãos", bem como a repressão contra partidos de oposição.

"Fiquei chocado com o ódio absoluto expresso contra a minoria russo-ucraniana. É uma longa e triste história que se desenrola desde o golpe de 2014 coengenhado pelos EUA que despojou a Ucrânia de sua neutralidade e a transformou em um país anti-russo. porta-voz", escreveu o cineasta em seu 'post', enfatizando que, embora quase "14.000 pessoas inocentes" tenham sido mortas desde então, nenhum desses crimes "foi seriamente coberto" pela mídia ocidental.

Stone destacou que nas últimas semanas Washington e, especificamente, a subsecretária para Assuntos Políticos do Departamento de Estado dos EUA, Victoria Nuland, emitiu alertas sobre o possível uso de armas nucleares pela Rússia em sua operação militar na Ucrânia, ameaçando que " terá que pagar caro" caso isso aconteça.

Esta mensagem foi imediatamente distribuída em grande escala por funcionários do governo e pela mídia, que promoveram a ideia de que "a Rússia está se tornando nuclear", observou o cineasta. "Isso tudo se deve à reafirmação de Putin da política nuclear da Rússia, que, no entanto, não é tão agressiva quanto nossa postura nuclear", explicou. “Isso me fez pensar, por que repetir isso várias vezes?” Stone escreveu, revelando a resposta que ele encontrou.

"Como resultado, eu me pergunto, e se os Estados Unidos estiverem preparando o terreno para uma explosão nuclear de baixo rendimento, de origem desconhecida, em algum lugar na região de Donbass que mata milhares de ucranianos?" "É claro que, se isso acontecesse, Deus me livre, todos os olhos do mundo estariam treinados, como o cachorro de Pavlov, para culpar a Rússia. Essa culpa já foi estabelecida antecipadamente, independentemente de quem lançou o dispositivo", garantiu o secretário. cineasta.

“Lembre-se de que é difícil saber de onde um dispositivo nuclear está sendo disparado, especialmente em uma situação de rápida evolução como esta guerra, onde parece que a Rússia pode ser acusada de qualquer comportamento, não importa o quão repugnante”, continuou ele. .

Stone observou que a verdade pode sair alguns dias depois, mas observou que, neste caso, "a verdade não é importante", pois os EUA "estão travando uma guerra de percepção com grande habilidade e força".

Segundo o cineasta, o principal objetivo de Washington é “isolar a China da Rússia”, para transformar o país asiático no próximo alvo. "Este, acredito, é o cenário idealizado pelos anarquistas neoconservadores em nosso governo para tornar o que eles consideram um 'mundo baseado em regras' melhor", concluiu.

