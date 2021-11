Ômicron: Portugal detecta 13 casos da nova variante em time de futebol

Um atleta do Clube Belenenses, de Lisboa, viajou recentemente à África do Sul; clube entrou em campo com apenas nove jogadores edit

247 - Portugal detectou 13 casos da variante Ômicron do coronavírus, nesta segunda-feira (29), envolvendo atletas e funcionários do time de futebol Benelenses, de Lisboa. De acordo com reportagem da CNN, um dos jogadores da equipe retornou recentemente de viagem para a África do Sul.

Em virtude do surto, o Benelenses entrou em campo contra o Benfica, no último sábado (27), com apenas nove jogadores, porque o resto da equipe precisou se isolar após ter se infectado ou tido contato próximo com casos de Covid-19.

“Estamos todos isolados, exceto pelo time da categoria de base que não jogou no sábado, 44 ​​pessoas estão isoladas em casa”, disse um porta-voz do clube nesta segunda-feira.

“Dois ou três jogadores e dois ou três funcionários apresentam sintomas, mas nada muito grave, os restantes são assintomáticos. Todos estão à espera para repetir os testes, assim que a autoridade sanitária autorizar”, acrescentou.

