OMS alerta que segundo ano da pandemia "pode ​​ser ainda mais difícil"

247 - Mike Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), alertou na quarta-feira (13) que o segundo ano da pandemia pode ser mais difícil do que o primeiro devido à forma como o coronavírus está se espalhando. especialmente no hemisfério norte, à medida que mais variantes infecciosas circulam.

"Estamos entrando em um segundo ano que pode ser ainda mais difícil devido a algumas das dinâmicas de transmissão", disse Ryan à Reuters.

Por sua vez, Maria Van Kerkhove, diretora técnica da OMS para covid-19, previu que "depois das férias, em alguns países a situação vai piorar muito antes de melhorar". Na semana passada, cerca de cinco milhões de novos casos foram registrados em todo o mundo, de acordo com dados da agência.

Anteriormente, o cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, alertou que a imunidade coletiva não poderia ser alcançada em 2021, apesar do fato de que as vacinas contra o coronavírus já estão sendo administradas em vários países, informa a RT.

