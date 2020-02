OMS alerta que surto de coronavírus é 'séria ameaça' para o mundo

O número total de mortes pelo surto do novo coronavírus aumentou para 1.018 nesta segunda-feira. Os pacientes infectados em todo o mundo já são mais de 43.000. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o surto é ameaça séria para o mundo edit

247 - O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou nesta terça-feira (11) que o surto do coronavírus representa "uma ameaça muito séria para o resto do mundo", apesar de 99% dos casos serem registrados na China.

"Com 99% dos casos na China, [o coronavírus] é uma emergência para esse país, mas [também] é uma ameaça muito séria para o resto do mundo", disse Ghebreyesus, ao fazer um apelo para compartilhar amostras de vírus e acelerar a investigação de medicamentos e vacinas.

Nesta segunda-feira, uma equipe avançada de 10 a 15 especialistas da OMS chegou à China para contribuir com a pesquisa sobre o novo coronavírus, informa Russia Today.

Enquanto isso, o número total de mortes pelo surto aumentou para 1.018. Os pacientes infectados em todo o mundo já ultrapassam 43.000.

Ajuda internacional

Anteriormente, o diretor da OMS observou que a disseminação do novo coronavírus fora da China poderia ser mais comum do que se acredita e se acelerará no futuro.

Enquanto isso, continuam os esforços das autoridades chinesas e de outros países para lidar com a doença. O Ministério de Emergências da Rússia anunciou no sábado que enviou à China um avião com 183 metros cúbicos de ajuda humanitária. O embarque inclui medicamentos, equipamentos de proteção individual e dois milhões de máscaras, relata TASS.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, também anunciou que Washington está preparando uma ajuda de US$ 100 milhões para o gigante asiática e outros países conterem e combaterem o coronavírus. Essa ajuda nos EUA aumenta as 17,8 toneladas de assistência médica que enviaram para a China na semana passada.

O coronavírus no mundo

O novo coronavírus continua a se espalhar por todo o mundo e, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins (EUA), que está monitorando a propagação do coronavírus em tempo real.

Os casos de contágio confirmados em outros países além da China são:

Singapura: 45

Tailândia: 32

Coréia do Sul: 28

Japão: 26

Malásia: 18

Austrália: 15

Vietnã: 15

Alemanha: 14

EUA: 13

França: 11

Emirados Árabes Unidos: 8

Reino Unido: 8

Canadá: 7

Itália: 3

Filipinas: 3

Índia: 3

Rússia: 2

Espanha: 2

Bélgica: 1

Finlândia: 1

Suécia: 1

Sri Lanka: 1

Nepal: 1

Camboja: 1