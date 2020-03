OMS se encontra com 50 ministros de Saúde, mas Mandetta não participa

Apesar da presença de ministros de países duramente afetados, como EUA, França, China e Coreia do Sul, o Brasil não participou do encontro com o chefe da Pasta, Luiz Henrique Mandetta edit

Jornal GGN – A Organização Mundial de Saúde (OMS) se reuniu com mais de 50 ministros da Saúde para debater estratégias e coordenar posições sobre o combate à pandemia de coronavírus.

Países que tem sofrido com o aumento progressivo dos casos conversaram com a entidade, dentre eles França, Estados Unidos, China e Coreia do Sul. E o Brasil não participou da reunião na pessoa do ministro Luiz Henrique Mandetta. O representante do país foi alguém do baixo escalão do ministério, que não foi identificado.

Em artigo, o jornalista Jamil Chade, do portal UOL, afirma que a ausência de Mandetta surpreendeu a alta cúpula da OMS – ainda mais em um cenário onde a presença ministerial de diversos governos é um sinal do compromisso político em se lidar com a crise.

