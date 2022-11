"Onde a Otan aparece há caos", diz embaixador russo

Apoie o 247

Sputnik - Nesta segunda-feira (14), o embaixador russo no Japão, Mikhail Galuzin, afirmou que a tentativa de expansão das atividades da Organização do Tratado do Atlântico Norte, (Otan) na Ásia-Pacífico é motivo de preocupação.

"Onde quer que a Otan apareça, há caos, destruição, instabilidade e, muitas vezes, explosões de terrorismo internacional. Portanto, naturalmente, como embaixador russo, percebo com preocupação a política dos Estados Unidos de formar na região Ásia-Pacífico as chamadas associações de pequena geometria", afirmou Galuzin em coletiva de imprensa.

A fala do embaixador russo no Japão faz referência às articulações lideradas por Washington na região, como a formação do Aukus — aliança entre EUA, Reino e Austrália —, além da cooperação militar direta da Casa Branca com países da região, como a Coreia do Sul e o Japão.

