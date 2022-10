ONU alerta que fome no mundo pode bater recorde em 2022

Apoie o 247

247 - O Programa Alimentar Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou nesta quinta-feira (13) que em 2022 poderá ser batido mais um recorde da fome no mundo, onde cada vez mais pessoas correm o risco de insegurança alimentar aguda.

O texto do órgão destaca que a crise climática, os conflitos e as pressões econômicas aumentaram o número de pessoas que passam fome no mundo de 282 milhões para 345 milhões, apenas nos primeiros meses do ano em curso.

Nesse contexto, a ONU aumentou suas operações de assistência para atingir 153 milhões de habitantes, e em junho já havia alcançado pelo menos 111 milhões de pessoas.

Nesse caso, a organização decidiu priorizar Afeganistão, Etiópia, Somália, Sudão do Sul e Iêmen, nações fortemente atingidas pela fome.

O diretor-executivo do Programa Alimentar Mundial, David Beasley, salientou que esta é uma crise sem precedentes e tudo parece indicar que tempos piores podem estar por vir. Ele salientou que nos últimos três anos os números da fome atingiram picos alarmantes e as coisas podem piorar.

