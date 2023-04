ONU diz aos EUA que espionagem contra secretário-geral 'viola as leis internacionais'

Nações Unidas também declararam que a vigilância secreta do secretário-geral da ONU, António Guterres edit

Sputnik - Nações Unidas também declararam que a vigilância secreta do secretário-geral da ONU, António Guterres, por agências norte-americanas viola a "convenção de privilégios e imunidades do órgão".

A ONU expressou sua preocupação aos Estados Unidos com o recente vazamento de informações sigilosas que revelam que Washington grampeou conversas telefônicas do secretário-geral da organização, e lembrou ao governo de Joe Biden que tais ações violam o direito internacional.

"Expressamos oficialmente ao país anfitrião [a sede da ONU fica na cidade de Nova York] nossa preocupação com relação aos relatórios recentes de que as comunicações do secretário-geral e de outros altos funcionários da ONU foram monitoradas e grampeadas pelo governo dos Estados Unidos", disse o porta-voz da organização, Stéphane Dujarric, em entrevista coletiva.

O porta-voz acrescentou que a ONU deixou claro para Washington que "tais ações são inconsistentes com as obrigações dos EUA sob a Carta da ONU e a Convenção das Nações Unidas sobre Privilégios e Imunidades".

No começo deste mês, documentos sigilosos da inteligência norte-americana vazaram na Internet e mostraram informações sobre a OTAN, sobre a preparação das Forças Armadas da Ucrânia para uma contraofensiva, expos pessoas espionadas por Washington como Guterres e o presidente ucraniano Vladimir Zelensky além de divulgar análises feitas pelo governo Biden, por exemplo, de que Moscou usaria o plano de paz proposto pelo presidente Lula a seu favor.

