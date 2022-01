ONU pede aos EUA que liberem fundos congelados do Afeganistão

Apoie o 247

247 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, instou, nesta quinta-feira (13), os Estados Unidos e o Banco Mundial a liberarem as reservas do Afeganistão, que estão bloqueadas desde a ascensão do Talibã ao poder, em agosto do ano passado.

"Devemos rapidamente injetar liquidez na economia e evitar um colapso que levaria à pobreza, fome e miséria para milhões", disse Guterres a repórteres em Nova York.

Bilhões de dólares foram congelados por Washington. O país atravessa uma forte crise humanitária. Mais da metade da população do país está à beira da crise alimentar.

Guterres pediu a Washington que assuma a liderança para ajudar o país a evitar um colapso, "porque a maior parte do sistema financeiro mundial funciona em dólares".

Washington apreendeu cerca de US$ 9,5 bilhões em ativos pertencentes ao banco central afegão. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial também suspenderam as atividades no Afeganistão, retendo ajuda e US$ 340 milhões em novas reservas emitidas pelo FMI em agosto.



"Temperaturas congelantes e bens congelados são uma combinação letal para o povo do Afeganistão", disse Guterres, em referência ao inverno afegão. (Com informações da France24).

