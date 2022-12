ONU pede restauração dos direitos universitários para mulheres afegãs

Apoie o 247

247 - A diretora-executiva da ONU Mulheres, Sima Bahous, pediu na quarta-feira a restauração do direito das mulheres afegãs ao ensino superior.

O Talibã, que governa o país, proibiu mulheres de frequentar a universidade. O Ministério da Educação afegão solicitou aos diretores dos centros que fechem organizações educacionais públicas e privadas para meninas que concluíram a sexta série.

Protestos contra a decisão de suspender o ensino superior para estudantes do sexo feminino eclodiram em Cabul.



A nova ordem do Talibã, anunciada na terça-feira, efetivamente proíbe as mulheres de frequentar o ensino superior, disse Bahous em um comunicado. "É tão míope quanto terrível."



Bahous pediu à administração do Talibã que restaure imediatamente todos os direitos de mulheres e meninas, que incluem o direito à educação, bem como ao trabalho e à participação na vida pública.



As mulheres sempre desempenharam um papel fundamental na formação do desenvolvimento do Afeganistão e no apoio à sua paz, segurança e resiliência, disse Bahous, acrescentando que acabar com o ensino superior das mulheres é ignorar suas contribuições históricas e separá-las de seu potencial futuro e do potencial de seus país. (Com Xinhua, Sputnik).

