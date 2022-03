ONU: Ucrânia já teve prejuízo de US$ 100 bilhões em infraestrutura com a guerra e pode ver 90% do país na pobreza

Apoie o 247

247 - A Organização das Nações Unidas (ONU) apontou, em relatório divulgado nessa quarta-feira (16), que a Ucrânia corre o risco de ver 90% do país "cair em queda livre na pobreza" e extrema vulnerabilidade, quase três semanas desde que tropas russas ocuparam o país vizinho, no dia 24 de fevereiro. De acordo com o relatório, a Ucrânia já teve um prejuízo de US$ 100 bilhões em sua infraestrutura.

As primeiras estimativas da ONU indicam que quase três em cada 10 pessoas na Ucrânia precisam de assistência humanitária para salvar vidas. Com base na direção atual dos combates, 18 milhões de pessoas provavelmente serão afetadas e mais de sete milhões podem ter que fugir de suas casas.

De acordo com Achim Steiner, administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a guerra na Ucrânia está causando "um declínio econômico alarmante, e o sofrimento e as dificuldades que trará a uma população já traumatizada devem agora entrar em foco mais nítido". "Ainda há tempo de interromper essa trajetória sombria".

As estimativas iniciais são de que serão necessários US$ 250 milhões por mês em financiamento para cobrir perdas parciais de renda para 2,6 milhões de pessoas que devem cair na pobreza.



Fornecer aos mais vulneráveis ​​uma renda básica de US$ 5,50 por dia custaria US$ 430 milhões por mês, disse o PNUD.



Os vizinhos da Ucrânia que lutaram para lidar com os mais de três milhões de refugiados criados também precisam de ajuda, disse a agência da ONU.



O PNUD informou que está trabalhando com a agência de refugiados da ONU, ACNUR, em medidas de resiliência e desenvolvimento para os deslocados pela violência, com foco no apoio a refugiados e comunidades anfitriãs por meio da geração de renda e emprego.

*Com informações da ONU

