Apoie o 247

ICL

Sputnik - A operação especial na Ucrânia está progredindo de acordo com o planejado e vai continuar até serem alcançados seus objetivos – a desmilitarização e a desnazificação do país. Como resultado, a Ucrânia deve se tornar neutra, não perseguir uma política anti-Rússia e ser um vizinho normal do país, disse Dmitry Medvedev, ex-presidente da República e atualmente vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia.

"É óbvio que a operação continuará até a realização dos objetivos estabelecidos pelo presidente do país. Estes objetivos estão relacionados com o futuro da Ucrânia […] Por isso, até que os resultados da desmilitarização e desnazificação da Ucrânia sejam alcançados, a operação deve continuar", ressaltou Medvedev.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: