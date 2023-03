Oposição sitia parlamento georgiano em segundo dia de protestos contra lei vista como anti-ONGs

Apoie o 247

ICL

RT - Milhares de manifestantes, alguns usando máscaras de gás e capacetes, cercaram o prédio do parlamento em Tbilisi na noite de quarta-feira, protestando contra uma lei que restringiria ONGs financiadas por estrangeiros. A polícia usou gás lacrimogêneo, canhões de água e flash-bangs na tentativa de dispersá-los.



Repetindo os confrontos de terça-feira, os manifestantes usaram coquetéis molotov e fogos de artifício contra a polícia, gerando uma resposta contundente. As autoridades estão tentando liberar o acesso ao prédio do parlamento e afastar os manifestantes, segundo a mídia local.



Transmissões ao vivo do protesto mostraram manifestantes tentando violar os portões e entrar no prédio do parlamento. Várias janelas do prédio foram quebradas. Em determinado momento, tiros foram ouvidos.

Os protestos começaram depois que a maioria parlamentar votou a favor de um projeto de lei que exige que qualquer organização que receba mais de 20% de seu financiamento do exterior se registre como agente estrangeiro. Políticos da oposição denunciaram a proposta como cópia de uma lei russa e argumentaram que isso estava de alguma forma colocando em risco a democracia georgiana e as integrações euro-atlânticas.



A polícia conseguiu dispersar o tumulto do lado de fora do parlamento na noite de terça-feira, prendendo mais de 60 pessoas por conduta desordeira. Na quarta-feira, a oposição emitiu um ultimato exigindo a liberação e retirada da lei de agentes estrangeiros.

Giorgi Vashadze, cujo partido tem três assentos na assembléia de 150 membros, pediu aos manifestantes que cercassem o parlamento “de forma pacífica e não violenta”.



Os EUA apoiaram os manifestantes, com a embaixada em Tbilisi denunciando a adoção da lei como um “dia sombrio para a democracia” na Geórgia. O Departamento de Estado disse que Washington pode impor sanções contra o governo devido à repressão ao protesto.



O presidente Salome Zurabishvili gravou um discurso em vídeo de Nova York na noite de terça-feira, também denunciando o projeto de lei e prometendo vetá-lo. Ex-embaixador da França na Geórgia, Zurabishvili tornou-se cidadão georgiano – e ministro das Relações Exteriores – após a “Revolução Rosa” de 2003, apoiada pelos EUA.



Irakli Kobakhidze, líder do partido governista 'Georgian Dream', denunciou a oposição de tentar restabelecer a "revolução dos espiões" que deu à Geórgia "nove anos antieuropeus de tortura, extorsão, censura e perda de 20% do território".



“A sociedade georgiana está madura o suficiente hoje para não permitir uma nova revolução pelos mesmos espiões ou um retorno ao passado”, disse Kobakhidze a repórteres. Ele previu que “eventualmente as paixões diminuirão” e a nova lei fornecerá transparência sobre quem está financiando as “organizações extremistas” envolvidas na “propaganda bolchevique”.



“Se não protegermos o Estado dos planos dos espiões, não apenas não nos tornaremos membros da União Europeia, mas também perderemos nossa soberania”, disse Kobakhidze.



Alguns críticos da lei reclamaram que a oposição estava prestando um desserviço a todos ao rotulá-la de “russa”, já que a proposta que acabou sendo aprovada era menos repressiva do que a alternativa, modelada com base na a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros promulgada pelos EUA em 1938.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.