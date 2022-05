Orbán diz que Europa vive 'momento de recessão' devido à crise energética

Apoie o 247

RT - O primeiro-ministro da Hungria alertou para "o momento de recessão" na Europa devido à crise energética e ao aumento das taxas de juros nos EUA.

"Europa, povos do Ocidente e nós, húngaros, entramos no tempo do perigo. Esta década será o tempo da incerteza e das guerras", declarou Viktor Orbán durante um discurso perante o parlamento do país, a Assembleia Nacional Húngara, na segunda-feira.

Nas suas palavras, "a guerra e a política de sanções da UE causaram uma crise energética". "Isso e o aumento dos juros nos EUA abriram o momento de inflação alta. Isso nos introduz no momento da recessão, da desaceleração econômica", disse.

No âmbito de seu discurso, Orbán também enfatizou que a OTAN não deve passar de uma organização "defensiva" para uma organização militar.

