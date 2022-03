Orçamento de Biden prevê US$ 813 bilhões para gastos em defesa

A figura representa um aumento de 4% em relação aos US$ 782 bilhões do orçamento atual edit

247 - O orçamento dos Estados Unidos para o próximo ano fiscal prevê um aumento de 4% nos gastos para defesa. A figura destinada seria US$ 813 bilhões, ante US$ 782 bilhões do orçamento atual. A proposta ainda será votada pelo Congresso.

O orçamento proposto pelo presidente Joe Biden inclui US$ 6,9 bilhões para a Iniciativa Europeia de Dissuasão e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no contexto do conflito armado na Ucrânia.

“Estou pedindo um dos maiores investimentos da história para nossa segurança nacional, com os fundos necessários para garantir que nossos militares continuem sendo os mais bem preparados, mais bem treinados e mais bem equipados do mundo”, disse Biden em comunicado nesta segunda-feira, 28.

A Casa Branca afirma ainda que as políticas previstas no orçamento diminuirão o deficit em mais de US$ 1 trilhão nos próximos 10 anos. Entre as medidas propostas, está a criação de um imposto a ser pago pelos mais ricos. O projeto estabelece que famílias com patrimônio superior a US$ 100 milhões paguem uma taxa de pelo menos 20% sobre sua renda.

Biden quer também aumentar o imposto de renda sobre as empresas americanas de 21% para 28%.

