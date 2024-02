Apoie o 247

TASS - Erros que a liderança dos EUA possa cometer em meio à difícil e tensa situação política interna do país podem custar muito para o resto do mundo e levar a uma catástrofe global, disse o vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Mikhail Popov, em entrevista ao Izvestiya. .

“Na difícil e tensa situação política interna geral nos EUA que surgiu recentemente, o preço de um erro de gestão, cometido pelos líderes nacionais, seja deliberada ou involuntariamente, aumentou significativamente”, disse ele. "E não haverá muita distância até uma catástrofe global."

A este respeito, lembrou que, em meados da década de 1970, o major Harold Hering foi dispensado da Força Aérea dos Estados Unidos depois de lhe perguntar se havia alguma maneira de garantir que uma potencial ordem de lançamento de mísseis nucleares partisse de “um presidente são”.

“Agora, 50 anos depois, esta questão parece ainda mais alta e relevante. Especialmente depois da recente publicação do relatório do Conselheiro Especial Robert Hur, que foi nomeado para investigar o caso de documentos confidenciais que Joe Biden e sua comitiva retiraram de na Casa Branca", disse o oficial de segurança.

Ele acrescentou que a única pessoa nos EUA que pode emitir uma ordem de lançamento de armas nucleares é atualmente o presidente dos EUA, a quem o advogado Hur caracterizou como "homem idoso com memória fraca", que dificilmente consegue se lembrar dos principais fatos e detalhes em muitos casos. .

Escudo nuclear dos EUA

O sistema de controle de armas nucleares dos EUA foi comprometido, acredita Mikhail Popov.

Em entrevista ao Izvestiya, ele comentou a situação em torno da hospitalização do secretário de Defesa Lloyd Austin. Popov salientou que uma decisão de lançamento nuclear nos EUA deve ser tomada por um presidente dos EUA, em acordo com um secretário da defesa e um chefe do Estado-Maior Conjunto.

“E o secretário de Defesa não está no cargo e ninguém sabe onde ele está, quem o substitui. Segundo a mídia, algumas de suas funções foram delegadas à vice-secretária de Defesa Kathleen Hicks. Estava de férias em Porto Rico", descreveu o funcionário a situação. “Por mais surpreendente que seja, o escudo nuclear dos EUA foi efetivamente comprometido.”

Popov destacou que o presidente dos EUA, Joe Biden, e seu conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, descobriram a situação vários dias após a hospitalização de Austin.

Ele comentou a decisão de Austin de não anunciar seu diagnóstico com ironia: "Aparentemente, Lloyd Austin simplesmente não queria perturbar a liderança e o povo do país durante as férias de Natal por causa de uma questão tão 'trivial'."

No entanto, na sua opinião, um secretário da Defesa dos EUA deve guiar-se pelo seu sentimento de responsabilidade e dever de serviço numa situação como esta.

“Não estamos falando de uma república das bananas, mas de uma nação com armas nucleares que reivindica constantemente o papel de hegemonia global”, sublinhou Popov.

