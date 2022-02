"Oscar de maior estupidez de 2022 vai para o governo alemão!", provoca Pepe Escobar

Jornalista criticou decisão de Olaf Scholz de suspender a certificação do gasoduto Nord Stream 2 em retaliação pela crise entre Rússia e Ucrânia edit

247 - O jornalista Pepe Escobar, especialista em assuntos geopolíticos, fez uma provocação no Twitter nesta terça-feira (22) contra a Alemanha. Por decisão do chanceler alemão, Olaf Scholz, foi suspensa a certificação do gasoduto Nord Stream 2.

Scholz toma a atitude em retaliação à Rússia por ter reconhecido formalmente duas regiões separatistas no leste da Ucrânia, as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk.

Segundo Pepe Escobar, o "Oscar de maior estupidez de 2022 vai para o governo alemão!". "Agora congele, idiota", escreveu ainda, já que o gasoduto é importante para garantir o aquecimento e o fornecimento de energia elétrica para a região alemã.

