Ossétia do Sul anuncia para 17 de Julho referendo sobre a adesão à Rússia

Agência Sputnik - O presidente da Ossétia do Sul, Anatoly Bibilov, anunciou um referendo sobre a adesão de seu país à Rússia que acontecerá em 17 de julho, de acordo com uma declaração publicada no site do presidente.

"Convoquei um referendo para a República da Ossétia do Sul com a pergunta: 'Você apoia a unificação da República da Ossétia do Sul e da Rússia?' A data do referendo será 17 de julho de 2022", diz a nota, citando um decreto correspondente.

Após assinar o decreto convocando o referendo, Bibilov disse que a decisão foi guiada pelo desejo histórico do povo da Ossétia do Sul de reunificação com a Rússia, e em acordo com o parágrafo 16 do artigo 50 da Constituição da Ossétia do Sul.

Ele observou que Tskhinval, capital do país, teve a oportunidade de realizar esse objetivo em 2014, quando a Crimeia foi reunificada com a Rússia após um referendo.

A posse do presidente Alan Gagloev, que venceu as eleições em maio, e ocorrerá após 21 de maio, não deve atrapalhar o pleito.

Mais cedo, ele afirmou que "assim que chegar a hora, a Ossétia do Sul estará pronta para realizar um referendo sobre a adesão à Federação da Rússia".

Moscou reconheceu a independência da Ossétia do Sul e da Abkhazia, na Geórgia, em 26 de agosto de 2008, após a governo georgiano ter lançado uma ofensiva militar contra a Ossétia do Sul que destruiu parcialmente a sua capital.

A Rússia enviou tropas para a Ossétia do Sul para proteger os moradores locais. Após cinco dias de hostilidades, o Exército russo expulsou as tropas georgianas da região separatista.

Desde então, a liderança russa afirma repetidamente que o reconhecimento de ambas as repúblicas reflete as realidades prevalecentes e não está sujeita a revisão.

