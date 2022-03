Otan: 100 mil soldados dos EUA estão na Europa em 'alerta maior'

Apoie o 247

Sputnik - De acordo com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, neste momento, há 100 mil soldados dos EUA na Europa.

Falando a repórteres na quinta-feira (17), o líder da aliança afirmou que os militares permanecem em "alerta maior", descrevendo tal posicionamento como uma "resposta imediata da Otan, a qual envia uma mensagem clara a Moscou de que um ataque a um aliado desencadeará uma ação de toda a aliança".

"A dissuasão da defesa não é provocar um conflito, mas prevenir um conflito. É preservar a paz", disse Stoltenberg, acrescentando que a Otan aumentou o apoio à Ucrânia ao entregar armas letais, além de combustível e munição "críticos para a força ucraniana" para se mobilizar contra o que secretário-geral descreveu como "as forças invasoras russas".

Ainda segundo o chefe da Aliança Atlântica, os militares ucranianos, atualmente, estão "muito mais fortes" do que em 2014, quando os instrutores da Otan começaram a chegar à Ucrânia para treinar tropas locais.

"[O] apoio que temos dado a eles por muitos anos provou ser extremamente importante", afirmou prometendo continuar a fornecer armas a Kiev.

No entanto, mesmo com o envio de tropas, na quarta-feira (16), a aliança informou que continuará fora do espaço aéreo e do território da Ucrânia, conforme noticiado.

O Ministério da Defesa da Rússia revelou que a aviação russa atingiu 29 alvos em território ucraniano, enquanto militares derrubaram dois helicópteros ucranianos e 12 drones, na quinta-feira (17). Ao mesmo tempo, as tropas russas avançaram mais dez quilômetros em Donbass, disse a pasta.

