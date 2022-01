OTAN ameaça Rússia com pacote de sanções sem precedentes

Apoie o 247

ICL

LONDRES, TASS – Líderes do Reino Unido e de outros importantes Estados membros da Otan concordaram que "um pacote de sanções sem precedentes" deve ser imposto à Rússia se ela invadir a Ucrânia, disse a assessoria de imprensa do primeiro-ministro do Reino Unido em comunicado após uma videoconferência na noite de segunda-feira.

"Os líderes concordaram que, caso ocorra uma nova incursão russa na Ucrânia, os aliados devem decretar respostas retributivas rápidas, incluindo um pacote de sanções sem precedentes. Eles resolveram continuar coordenando de perto qualquer resposta desse tipo", diz o comunicado.

De acordo com relatos anteriores, a videochamada contou com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, e dos líderes do Reino Unido, Itália, Polônia, França e Alemanha. Foi fechado para a mídia.

PUBLICIDADE

Importância da diplomacia

Os participantes da reunião destacaram "a importância da unidade internacional diante da crescente hostilidade russa". "O primeiro-ministro sublinhou o custo humano real de qualquer agressão russa e a necessidade de tomar todas as medidas ao nosso alcance para evitar esse resultado", continua o documento.

PUBLICIDADE

Nesse sentido, os líderes da OTAN concordaram que o caminho da diplomacia com a Rússia continua sendo a prioridade na resolução da situação atual em torno da Ucrânia.

"Os líderes enfatizaram que as discussões diplomáticas com a Rússia continuam sendo a primeira prioridade e saudaram as conversas que já ocorreram entre a Rússia e os aliados da Otan", diz o comunicado.

PUBLICIDADE