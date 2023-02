Otan aumenta aposta em guerra na Ucrânia, diz serviço de Inteligência da Rússia

Apoie o 247

Sputnik - A Otan está aumentando as apostas no confronto na Ucrânia, sonhando com uma derrota estratégica da Rússia, mas essas esperanças da Aliança Atlântica não se tornarão realidade, disse à Sputnik Sergei Naryshkin, diretor do Serviço de Inteligência Externa (SVR, na sigla em russo) da Rússia.

"As apostas da Otan estão aumentando porque eles ainda têm sonhos da derrota estratégica da Rússia. […] Mas isso não vai acontecer", ressaltou Naryshkin.

O Ocidente está ampliando o volume e a nomenclatura das armas ofensivas fornecidas ao regime de Kiev, isso explica-se pela determinação dos EUA e aliados em combater a Rússia até o último ucraniano, disse o diretor do SVR.

"Notamos a expansão dos volumes e da nomenclatura do equipamento militar fornecido ao regime fantoche de Kiev, incluindo armas de ataque ofensivas. […] E a lógica é que os EUA e seus aliados estão determinados a travar uma guerra com a Rússia até o último ucraniano", disse Naryshkin.

Na semana passada, o governo alemão, após longas discussões, concordou em entregar tanques Leopard 2 à Ucrânia. Está previsto formar dois batalhões, e na primeira fase será disponibilizado um lote de 14 tanques das reservas do Bundeswehr, segundo o Ministério da Defesa da Alemanha.

