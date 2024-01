Otan dá início a maior exercício militar desde a Guerra Fria

Apoie o 247

(Reuters) - O navio de desembarque Gunston Hall, da Marinha dos Estados Unidos, zarpou nesta quarta-feira (24), marcando o primeiro movimento do maior exercício da Otan desde a Guerra Fria, disseram autoridades.

Cerca de 90.000 soldados dos EUA e de outras nações aliadas da Otan devem se juntar aos exercícios "Steadfast Defender 2024", que serão realizados até maio.

Mais de 50 navios -- de porta-aviões a destróieres -- participarão do exercício, assim como mais de 80 caças, helicópteros e drones, além de pelo menos 1.100 veículos de combate, incluindo 133 tanques e 533 veículos de combate de infantaria.

Os exercícios servirão de ensaio para a execução de planos regionais da Otan, os primeiros desenhados pela aliança em décadas, detalhando como responderia a um ataque russo.

A Otan não mencionou a Rússia especificamente em seu anúncio. Mas seu principal documento estratégico identifica a Rússia como a ameaça mais direta e significativa à segurança dos membros da Otan.

O exercício é realizado em um momento-chave, após a invasão da Rússia à Ucrânia dar início à guerra mais letal em solo europeu em mais de 70 anos.

A escala do exercício Steadfast Defender 2024 da Otan marca um "retorno irrevogável" da aliança aos esquemas da Guerra Fria, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, à agência de noticias estatal RIA em comentários publicados no domingo.

