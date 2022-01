Otan envia navios e caças ao Leste Europeu e Rússia denuncia histeria do Ocidente em relação à Ucrânia

Apoie o 247

247, com Reuters - A Otan disse nesta segunda-feira que está colocando forças de prontidão e reforçando o Leste Europeu com mais navios e caças, no que a Rússia denunciou como "histeria" ocidental em resposta ao aumento de tropas na fronteira com a Ucrânia.

O Departamento de Defesa dos EUA em Washington disse que cerca de 8.500 soldados americanos foram colocados em alerta máximo e aguardavam ordens para serem enviados para a região, caso a Rússia invada a Ucrânia, o que a primeira nega ter intenções de realizar.

As tensões estão altas depois que a Rússia reuniu cerca de 100.000 soldados no alcance da fronteira de seu vizinho.

A Rússia nega planejar uma invasão.

O presidente Joe Biden, pressionando pela unidade transatlântica, realizou uma videochamada segura de 80 minutos com vários líderes europeus na segunda-feira da Sala de Situação da Casa Branca para discutir a crise na Ucrânia, informou a Casa Branca.

Saudando uma série de destacamentos anunciados por membros da aliança nos últimos dias, o secretário-geral Jens Stoltenberg disse anteriormente que a Otan tomaria "todas as medidas necessárias".

"Sempre responderemos a qualquer deterioração de nosso ambiente de segurança, inclusive por meio do fortalecimento de nossa defesa coletiva", disse Stoltenberg em comunicado.

Ele disse em entrevista coletiva que a presença reforçada no flanco leste da Otan pode incluir o envio de grupos de batalha adicionais.

"Estamos considerando também ter grupos de batalha... no sudeste da aliança", disse Stoltenberg.

Até agora, a OTAN tem cerca de 4.000 soldados em batalhões multinacionais na Estônia, Lituânia, Letônia e Polônia, apoiados por tanques, defesas aéreas e unidades de inteligência e vigilância.