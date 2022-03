Otan escolhe militar com símbolo nazista no uniforme para simbolizar Dia da Mulher

Apoie o 247

Revista Fórum - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) escolheu a imagem de uma militar ucraniana com o símbolo nazista do Sol Negro no uniforme para simbolizar o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta terça-feira (8).

“Neste Dia Internacional da Mulher, pensamos nas notáveis mulheres da Ucrânia. Sua força, bravura e resiliência são símbolos do espírito de sua nação”, diz uma publicação na conta oficial da entidade no Twitter.

Além da soldada das Forças Armadas, a Otan também colocou fotos de mulheres pendurando uniformes militares, uma profissional de saúde andando em um hospital e uma família, constituída por uma mulher e crianças.

