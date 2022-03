Otan está enviando terroristas estrangeiros à Ucrânia, diz Inteligência russa

Apoie o 247

Sputnik - De acordo com o serviço de inteligência russo, nas últimas semanas a Polônia teria se tornado o "centro logístico" para fornecimento de armas e combatentes à Ucrânia, incluindo do Oriente Médio.

A inteligência de Moscou informou ainda que terroristas, preparados para atuar em Donbass, teriam recebido treinamento em Al-Tanf, uma base na Síria controlada pelos EUA.

De acordo com o serviço de inteligência, a maioria desses militantes do Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) treinados na Síria foram eliminados no território de Donbass durante a operação especial militar da Rússia na Ucrânia.

