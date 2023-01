Otan foi criada para manter países europeus subservientes ao imperialismo dos EUA, diz eurodeputado

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os Estados Unidos criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para expandir sua influência nos países europeus, escreveu no Twitter o eurodeputado irlandês Mick Wallace.

"Os políticos devem começar a representar o povo e parar de representar a Otan e o complexo militar-industrial. A Otan foi formada pelos Estados Unidos para manter os países europeus subservientes ao imperialismo norte-americano", declarou o político.

Wallace acrescentou que o povo quer paz e não guerra, quer o fim da guerra por procuração dos EUA e da Aliança Atlântica.

Em entrevista neste domingo (15), o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, disse esperar que os países ocidentais aumentassem em breve o fornecimento de armas pesadas para a Ucrânia.

A Rússia enviou notas de protesto a todos os países que fornecem armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que qualquer remessa de armas para Kiev se tornará um alvo legítimo para as Forças Armadas russas.

Por sua vez, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, comentou que as tentativas de inundar a Ucrânia com armas não favorecem o andamento das negociações e terão um impacto negativo na situação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.