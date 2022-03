OTAN não enviará tropas para a Ucrânia para evitar guerra com a Rússia, diz Stoltenberg

Secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, ponderou que o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia resultaria em um "conflito total com as tropas russas" edit

Apoie o 247

ICL

Tass - A Otan não enviará forças para a Ucrânia, porque isso levaria a um conflito em grande escala com a Rússia, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em entrevista coletiva na quinta-feira (24).

"Ao mesmo tempo, temos a responsabilidade de garantir que o conflito [na Ucrânia] não se torne uma guerra completa entre a Otan e a Rússia", disse Stoltenberg, respondendo a uma pergunta sobre a proposta da Polônia de enviar uma missão de paz à Ucrânia. "Não vamos enviar tropas no terreno na Ucrânia, porque a única maneira de fazer isso é estarmos preparados para entrar em conflito total com as tropas russas".

A Otan também não deve permitir uma escalada ainda maior do conflito na Ucrânia e um confronto com a Rússia, o que levará ao envio de tropas da aliança em território ucraniano, disse o secretário-geral da Otan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Estamos determinados a fazer tudo o que pudermos para apoiar a Ucrânia e congratulo-me com as ofertas concretas de assistência feitas pelos aliados hoje. Ao mesmo tempo, temos a responsabilidade de garantir que o conflito não se agrave, porque isso seria ainda mais perigoso e mais devastador", disse Stoltenberg, enfatizando que o envio de tropas da Otan para a Ucrânia resultaria em um confronto militar direto com a Rússia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE