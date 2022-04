Otan passa por 'transformação fundamental' e deve incluir 'ameaça' Rússia-China, diz Stoltenberg

Apoie o 247

Sputnik - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou que a aliança militar ocidental ampliará sua presença no Leste Europeu como parte de uma mudança fundamental. Além disso, a parceria estratégica Rússia-China entrará nas contas da OTAN.

A declaração de Stoltenberg ocorreu em entrevista publicada pelo jornal inglês The Telegraph, neste sábado (9). O chefe da Otan afirmou que a organização "está no meio de uma transformação muito fundamental" e que essa "redefinição" implicará na substituição de sua presença relativamente pequena no Leste Europeu por um reforço de tropas na região.

De acordo com a publicação, os comandantes militares da Otan estão desenvolvendo opções para a implementação dessa nova fase da aliança militar.

Stoltenberg disse ainda que o "conceito estratégico" da OTAN enfrentará, pela primeira vez, a "ameaça" da China em meio à cooperação entre Pequim e a Rússia.

Na quinta-feira (7), Stoltenberg já havia tocado no assunto em uma coletiva de imprensa, após encontro de chanceleres da Otan em Bruxelas, quando afirmou que o conceito estratégico da aliança será finalizado na cúpula de Madri, em junho deste ano. Segundo disse o secretário-geral da Otan, esse rearranjo "deve considerar como a crescente influência da China e suas políticas coercitivas afetam nossa segurança".

O conceito estratégico é um documento fundamental da OTAN que aponta os principais desafios de segurança enfrentados pela aliança e guia seu desenvolvimento político e militar. O último conceito estratégico da Otan foi aprovado em 2010 e não foi revisado desde então.

