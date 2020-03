Paciente venezuelano é segundo caso de cura do HIV no mundo

O anúncio da cura do paciente, no ano passado, eletrificou a comunidade científica e energizou a busca de estratégias para curar a infecção pelo HIV. edit

Em março de 2019, os médicos de Londres anunciaram que haviam curado uma pessoa com HIV. – apenas o segundo já libertado do vírus. Depois de muita deliberação, o "paciente de Londres", como ficou conhecido, disse que queria revelar sua identidade e contar sua história, revela o jornal The New York Times

“Esta é uma posição única para se estar, uma posição única e muito humilhante”, disse ele. “Eu quero ser um embaixador da esperança.”

Quem é o ‘paciente de Londres’? O nome dele é Adam Castillejo, 40 anos. Nascido na Venezuela, vive em Londres há quase 20 anos. O anúncio da cura de Castillejo no ano passado eletrificou a comunidade científica e energizou a busca de estratégias para curar a infecção pelo HIV.

A única outra pessoa que foi curada, 12 anos antes, é Timothy Ray Brown, conhecido como o “paciente de Berlim”. As probabilidades não estavam a favor de Castillejo, então seu sucesso revitalizou os cientistas que começaram a questionar se o caso de Brown era um acaso.