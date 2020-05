Países adotaram 'lockdown' muito antes da crise em seus sistemas de saúde

247 - Alguns países adotaram medidas mais drásticas para combater a pandemia do novo coronavírus, mesmo distantes de ver seus sistemas de saúde colapsarem. A Nova Zelândia, que conta com apenas 5 milhões de habitantes, adotou o “lockdown” (bloqueio total) rapidamente após o primeiro caso confirmado da Covid-19, em 28 de fevereiro, eliminando por completo a doença de seu território no dia 13 deste mês. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Na Argentina, foi decretada a quarentena obrigatória no dia 20 de março. Vigiada pela polícia e pelo Exército, o texto da medida prevê penas de prisão de 1 a 15 anos, por atentado à saúde pública, para quem sair às ruas sem necessidade comprovada, acrescenta a reportagem.

A Itália foi o primeiro país a entrar inteiramente em confinamento após a China. Depois de 56 dias de quarentena total, cerca de 4,5 milhões de pessoas retornaram ao trabalho no início deste mês de maio. O índice de infecções e de mortes vem caindo no país.

