Países apressam evacuações do Sudão, com medo da violência que se alastra na capital Cartum

Reuters - Um avião da força aérea alemã com 101 pessoas evacuadas do Sudão pousou em Berlim na manhã desta segunda-feira (24), enquanto outros os países corriam para retirar seus cidadãos de Cartum em meio a uma luta mortal pelo poder entre o exército e uma força paramilitar.

A Suécia disse que todos os funcionários da embaixada em Cartum, suas famílias e um número não especificado de outros suecos foram evacuados para o vizinho Djibouti.

Aviões e pessoal militar sueco continuarão a ajudar na evacuação de estrangeiros enquanto a situação de segurança permitir, disse o país.

O súbito deslizamento do Sudão para o conflito entre o exército e as Forças de Apoio Rápido (RSF) resultou na morte de centenas de pessoas e deixou milhares de estrangeiros retidos no país, incluindo diplomatas e trabalhadores humanitários.

Várias evacuações são por via aérea. Outros são via Port Sudan no Mar Vermelho, que fica a cerca de 650 km (400 milhas) a nordeste de Cartum, mas fica a cerca de 800 km (500 milhas) por estrada.

A força aérea alemã transportou 311 pessoas até agora de um aeródromo perto de Cartum, disseram os militares, e o primeiro lote foi trazido de volta a Berlim na segunda-feira a bordo de um Airbus A321 da base de Al Azrak na Jordânia, que está sendo usado como um hub para a operação de evacuação.

Os militares alemães não forneceram informações sobre quantos dos evacuados eram cidadãos alemães ou de outros países.

Os combates no Sudão desencadearam uma crise humanitária no país empobrecido, onde milhões de pessoas ficaram sem acesso a serviços básicos.

Pelo menos 420 pessoas foram mortas desde que os combates começaram em 15 de abril, quatro anos depois que o presidente Omar al-Bashir foi derrubado.

O exército e o RSF deram um golpe em conjunto em 2021, mas se desentenderam durante as negociações para integrar os dois grupos e formar um governo civil, e sua rivalidade aumentou o risco de um conflito mais amplo que poderia atrair poderes externos.

