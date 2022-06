Países fecham espaço aéreo para avião de Lavrov e impedem chegada de delegação russa à Sérvia

Apoie o 247

Sputnik - Os países vizinhos da Sérvia fecharam seu espaço aéreo nacional para uma aeronave do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, bloqueando sua chegada ao país, disse a representante oficial do ministério, Maria Zakharova, neste domingo (5).

"Os países ao redor da Sérvia fecharam o canal de comunicação, proibindo o sobrevoo do avião de Sergei Lavrov, que viajava para a Sérvia. A delegação russa deveria chegar a Belgrado para negociações", disse Zakharova à emissora de TV italiana La7.

Mais cedo neste domingo (5), o jornal sérvio Vecernje Novosti informou que as autoridades da Bulgária, de Montenegro e da Macedônia do Norte haviam proibido o avião do ministro de sobrevoar seu espaço aéreo.

De acordo com a programação da delegação russa, Lavrov visitaria Belgrado de 6 a 7 de junho.

Desde o início da operação militar especial russa na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, os EUA e seus aliados iniciaram a aplicação de sanções contra Moscou. Entre as principais medidas estão restrições econômicas às reservas internacionais russas e a suas exportações de petróleo, gás, aço e ferro.

A União Europeia também censurou mídias russas, bloqueando o acesso à Sputnik e ao RT em seu território. YouTube, Facebook, Instagram e Twitter também restringiram o acesso a páginas e links de mídias estatais russas. No caso do YouTube, as mídias foram banidas da plataforma.

Segundo Zakharova, ainda conforme entrevista concedida à TV italiana La7, o Ocidente, liderado por Washington, escolheu o caminho de cortar relações com a Rússia bem antes do início da operação, quando começou a obstruir a construção de gasodutos à Europa.

