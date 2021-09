Países vizinhos do Afeganistão ressaltam necessidade de paz regional

Apoie o 247

247 - Representantes da China, Paquistão, Irã, Tadjiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão enfatizaram unanimemente em uma reunião virtual que a paz no Afeganistão é vital para a segurança regional, estabilidade e prosperidade, informa a Prensa Latina.

Islamabad sediou no domingo uma reunião virtual de representantes especiais desses seis países vizinhos do Afeganistão, informou o representante especial do Paquistão Mohammad Sadiq, que presidiu a reunião, informou o jornal The Express Tribune.

Sadiq disse que um Afeganistão próspero e pacífico pode levar à integração econômica, relações interpessoais fortes, aumento do comércio e laços regionais.

Enviados especiais desses seis países da vizinhança do Afeganistão concordaram em manter contato próximo.

A reunião ocorreu durante os preparativos em andamento em Cabul para anunciar um novo governo.

