Palestina solicita reunião extraordinária da Liga Árabe para tomar posição contra genocídio cometido por Israel

247 - O Representante Permanente da Palestina na Liga Árabe, Embaixador Mohannad Aklouk, afirmou nesta quarta-feira (17) que o Estado da Palestina solicitou uma reunião extraordinária da Liga Árabe no nível de representantes permanentes para discutir a continuação da agressão israelense contra o povo palestino, informa a agência WAFA.

Aklouk afirmou que a reunião solicitada pretende destacar a escalada dos crimes de Israel na Cisjordânia ocupada, incluindo a destruição sistemática da infraestrutura de campos de refugiados palestinos, incursões diárias, a morte e ferimento de milhares de civis, a demolição de casas e a detenção de milhares de palestinos em condições desumanas.

A reunião também abordará as políticas sem precedentes de judaização de Israel na cidade de Jerusalém.

A Palestina solicitou a reunião para a próxima semana, a fim de discutir também a contínua agressão de Israel à Faixa de Gaza, que resultou no deslocamento forçado de cerca de dois milhões de pessoas de sua população e um alto número de mortes de civis.

Ele expressou a esperança de que a reunião resulte em ações políticas, jurídicas, diplomáticas e econômicas para confrontar os crimes israelenses, que podem ser realizadas ou apoiadas dentro da Liga dos Estados Árabes e por seus estados membros.

