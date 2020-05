Pandemia pode gerar pobreza para 86 milhões de crianças no mundo até o fim do ano

Total de crianças pobres no mundo pode se elevar a 672 milhões, 15% a mais do que em 2019, segundo estudos da Unicef, órgão das Nações Unidas, e da ONG Save the Children edit

247 - Estimativas do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da Organização Não Governamental Save the Children, mais de 86 milhões de crianças podem ser empurradas à pobreza, devido à crise econômica e social do coronavírus, elevando a essa condição 672 milhões de pessoas em idade infantil, um aumento de 15%.

Quase dois terços destas crianças vivem na África subsaariana e no sul da Ásia.

O aumento do número de crianças afetadas pela pobreza ocorreria sobretudo na Europa e na Ásia Central, segundo o estudo, baseado em projeções do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional e dados demográficos de uma centena de países, informa O Globo.

