Pandora Papers: ex-mulher de Putin tem fortuna estimada em US$ 100 milhões

Ex-garçonete e ex-mulher do presidente russo, Vladimir Putin, Svetlana Krivonogikh agora ela é uma empresária dona de uma fortuna estimada em US$ 100 milhões. Ela voltou a aparecer no noticiário com as descobertas dos chamados Pandora Papers, projeto que investiga negócios ocultos de várias personalidades edit

247 - Ex-mulher do presidente da Rússia, Vladimir Putin, Svetlana Krivonogikh, hoje com 47 anos e mãe de uma menina de 18 anos, voltou a aparecer no noticiário com as descobertas dos chamados Pandora Papers, projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e que trabalha com papéis secretos sobre negócios ocultos de várias personalidades, como contas em paraísos fiscais, por exemplo. A informação foi publicada pelo jornal italiano Corriere della Sera.

Ex-garçonete, Svetlana é dona de um apartamento de US$ 4 milhões em Monte Carlo comprado em 2003, logo após o nascimento de sua filha Elizaveta, conhecida como Luisa. Agora ela é uma empresária dona de uma fortuna estimada em US$ 100 milhões. É sócia de importantes conhecidos do presidente Putin, tem participação no banco Rossiya, definido pela crítica do Kremlin como o banco de Putin, por ser controlado por oligarcas muito próximos do presidente.

