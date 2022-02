Papa condena bombardeios russos: “Diabólica insensatez da violência”

Desde o início do ataque russo à Ucrânia, o líder católico tem feito gestos condenatórios à ação militar edit

Metrópoles - O papa Francisco condenou o ataque russo contra a Ucrânia e pediu paz. O líder religioso tem condenado nos últimos dias o conflito no Leste Europeu. Neste sábado (26/2), Francisco usou as redes sociais para divulgar uma mensagem em tom de apelo pelo equilíbrio.

“Jesus ensinou-nos que à diabólica insensatez da violência se responde com as armas de Deus, com a oração e o jejum. Que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra”, publicou.

