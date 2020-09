Papa confronta bolsonarismo e se posiciona contra armas

247 - "Devemos desmontar a lógica perversa que vincula a segurança pessoal ou nacional ao porte de armas. Essa lógica serve apenas para aumentar os lucros da indústria armamentista", argumentou.

Em discurso na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o papa Francisco falou sobre também a gravidade da situação da floresta amazônica e dos povos indígenas e afirmou que é uma crise ligada à questão social, informa o UOL.

"Eu penso na perigosa situação da Amazônia e dos povos indígenas que vivem lá. Isso nos lembra que a crise ambiental é intimamente ligada à crise social e que o cuidado com o ambiente exige uma abordagem abrangente para lidar com a pobreza e combater a exclusão", disse em discurso gravado e veiculado nesta sexta-feira (25).

