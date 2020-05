Papa Francisco defende cooperação internacional contra pandemia de coronavírus

O Papa Francisco expressou neste domingo seu apoio à cooperação internacional para enfrentar a pandemia de covid-19 e pediu que os resultados dessa cooperação sejam disponibilizados às pessoas infectadas em qualquer parte do mundo edit

247 - O sumo pontífice expressou neste domingo (3) seu apoio e estímulo à cooperação internacional que está sendo ativada com várias iniciativas para responder de maneira adequada e eficaz à grave crise que a humanidade está vivendo. '

De acordo com o papa, é importante reunir capacidades científicas de maneira transparente e desinteressada para encontrar vacinas e tratamentos e garantir acesso universal a tecnologias essenciais que permitem que todas as pessoas infectadas recebam os cuidados de saúde necessários, em qualquer lugar do mundo.

A maior autoridade da Igreja Católica reiterou que se sente próximo aos pacientes da covid-19, aos que cuidam deles e a todas as pessoas que sofrem da pandemia, informa a Prensa Latina.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.