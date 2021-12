Papa Francisco divulga nota lamentando morte de Desmond Tutu

Papa Francisco disse ter ficado "triste ao saber do falecimento" do arcebispo anglicano Desmond Tutu, ícone da luta contra o Apartheid edit

Apoie o 247

ICL

ANSA - O papa Francisco lamentou a morte do arcebispo anglicano , ocorrida neste domingo (26), e disse ter ficado "triste ao saber do falecimento".

Em telegrama, assinado pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, ao núncio na África do Sul, Peter Bryan Wells, o Pontífice "ofereceu as condolências a sua família e aos seus entes queridos".

"Consciente do seu serviço ao Evangelho por meio da promoção da igualdade racial e da reconciliação na África do Sul, o Papa confia a sua alma à amável misericórdia do Deus Onipotente", diz ainda a mensagem.

PUBLICIDADE

Tutu foi um dos líderes do movimento pelo fim do apartheid, o regime que segregava pretos e brancos na África do Sul, tirando direitos da população negra, e recebeu um Nobel da Paz na década de 1980 por sua postura de não violência para a resolução do conflito racial.

Em 1995, já sob a presidência de Nelson Mandela, liderou a Comissão da Verdade e Reconciliação, que trouxe à tona inúmeros crimes e humilhações aos quais a população negra era submetida durante quase 40 anos.

PUBLICIDADE

O arcebispo faleceu após lutar, por cerca de 24 anos, contra um câncer.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE