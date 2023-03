Papa Francisco é internado com infecção respiratória

O pontífice está emocionado com as muitas mensagens recebidas e expressa sua gratidão pela proximidade e preces, disse o Vaticano em comunicado edit

Reuters - O papa Francisco está com uma infecção respiratória e precisará passar "alguns dias" no hospital para tratamento, informou o Vaticano em comunicado nesta quarta-feira (29).

O comunicado disse que o pontífice de 86 anos havia se queixado de dificuldades respiratórias nos últimos dias. O Vaticano acrescentou que os testes mostraram que ele não contraiu Covid-19.

"O papa Francisco está emocionado com as muitas mensagens recebidas e expressa sua gratidão pela proximidade e preces", disse o Vaticano.

Uma fonte do Vaticano disse que a agenda do papa foi bloqueada para permitir a continuação dos exames médicos.

A declaração veio horas após o papa ser levado ao hospital de forma inesperada para a realização de exames. O Vaticano disse inicialmente que o check-up havia sido agendado, mas a mídia italiana pôs em dúvida a declaração, dizendo que uma entrevista na televisão com o papa marcada para a tarde de quarta-feira foi cancelada no último momento.

No início do dia, o papa compareceu à sua audiência geral semanal no Vaticano e parecia estar bem de saúde.

O papa Francisco sofre de diverticulite, uma doença que pode infectar ou inflamar o cólon, e foi operado no hospital Gemelli em 2021 para remover parte do cólon.

Ele disse em janeiro que a condição havia retornado e que isso estava fazendo com que ele ganhasse peso, mas que não estava muito preocupado. Ele não entrou em detalhes.

O papa também tem um problema no joelho e alterna entre o uso de bengala e cadeira de rodas em suas aparições públicas.

