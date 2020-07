Papa Francisco parabeniza MST por solidariedade na pandemia

O texto, em nome do Cardeal Michael Czerny e do Papa Francisco, manifesta alegria pelas ações de distribuição de alimentos, que vêm sendo realizadas por grupos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST edit

Brasil de Fato - Neste dia 25 de julho, data em que se comemora o Dia da Trabalhadora e do Trabalhador Rural e também o Dia Internacional da Agricultura Familiar, as famílias da reforma agrária brasileira receberam uma mensagem de solidariedade e agradecimento da Santa Sé. O texto, em nome do Cardeal Michael Czerny e do Papa Francisco, manifesta alegria pelas ações de distribuição de alimentos, que vêm sendo realizadas por grupos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST durante a pandemia do novo coronavírus.

No Dia do Trabalhador Rural, toneladas de alimentos são doadas pelo Brasil

Subsecretário da Seção Migrantes e Refugiados do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral no Vaticano, o Cardeal destacou a importância da distribuição de alimentos em meio à crise.

"Esta pandemia traz muita dor e sofrimento em todo o mundo, sobretudo às pessoas mais pobres e excluídas. Partilhar os produtos da terra para ajudar as famílias necessitadas das periferias das cidades é um sinal do Reino de Deus que gera solidariedade e comunhão fraterna."

Papa elogia assentados por dividirem seu alimento com os pobres da periferia

O texto relembra ainda os ensinamento de Jesus Cristo sobre a partilha e a solidariedade. "Quando Jesus viu as multidões famintas encheu-se de compaixão e multiplicou os pães para saciar a fome do povo. Todos se alimentaram e ainda houve sobras (Mc 6,34-44). A partilha produz vida, cria laços fraternos, transforma a sociedade."

Por fim, a carta expressa o desejo de que o gesto seja multiplicado e abençoado.

"Pedimos a Deus Pai que derrame sua bênção sobre os produtos que vocês estão partilhando e que Ele abençoe também a todas as famílias que doaram e aquelas que vão receber os alimentos (...) E neste dia dos agricultores, que o nosso Bom Deus proteja e abençoe todas as famílias que trabalham na terra e lutam pela partilha da terra e pelo cuidado de nossa casa comum!"

