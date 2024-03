Papa Francisco pede fim das hostilidades em Gaza

Apoie o 247

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco fez um apelo neste domingo para o fim da guerra na Faixa de Gaza e mostrou sinais de recuperação após sofrer de bronquite.

No sábado, o papa de 87 anos delegou a leitura de um discurso em uma cerimônia a um assessor, e na quarta-feira ele fez uma breve viagem a um hospital de Roma depois de não ter lido em sua audiência semanal, dizendo que tinha "um pouco de frio".

"Todos os dias carrego em meu coração com dor o sofrimento das populações na Palestina e em Israel devido às hostilidades em curso, milhares de mortos, feridos, deslocados", disse Francisco, falando sozinho com voz clara em Roma.

Dirigindo-se aos fiéis na Praça de São Pedro, Francisco enfatizou as consequências da guerra para as crianças e pediu a libertação de todos os reféns israelenses feitos pelo Hamas em 7 de outubro.

"Vocês realmente acham que podem construir um mundo melhor dessa forma? Acham mesmo que conseguirão a paz? Chega, por favor! Vamos todos dizer basta, por favor! Parem!", disse o papa.

Francisco teve uma série de problemas de saúde nos últimos meses. Ele foi forçado a cancelar uma viagem para a reunião climática da COP28 em Dubai no início de dezembro por causa dos efeitos da gripe e da inflamação pulmonar. Em janeiro, ele não conseguiu concluir um discurso devido a "um pouco de bronquite".

