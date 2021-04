Papa Francisco pede mais vacinas para países pobres

247 - "No espírito de internacionalismo das vacinas, eu exorto toda a comunidade internacional a se comprometer para superar os atrasos na distribuição e favorecer o compartilhamento, em particular com os países mais pobres", declarou o papa em sua homilia durante a missa do domingo de Páscoa.

Mais uma vez sem público na Basílica de São Pedro, o papa Francisco pediu à comunidade internacional para compartilhar as vacinas contra a covid-19 com os países pobres, informa o UOL.

