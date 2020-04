Papa Francisco pede orações para todos aqueles que, como Lula, foram julgados com hostilidade

247 – O papa Francisco fez um post em suas redes sociais, nesta quaresma, para mais uma vez denunciar processos de lawfare, que vitimam réus julgados com hostilidade, como se fossem inimigos do estado – exatamente o que aconteceu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como foi fartamente demonstrado na Vaza Jato. Leia, abaixo, o post do Papa Francisco:

Nestes dias de #Quaresma, vimos a perseguição que Jesus sofreu, como foi julgado com hostilidade, mesmo sendo inocente. #RezemosJuntos hoje por todas as pessoas que sofrem por uma sentença injusta por causa da hostilidade. — Papa Francisco (@Pontifex_pt) April 7, 2020





