Papa Francisco: 'ricos não devem ter prioridade para vacina contra Covid-19'

Sputnik - O Papa Francisco pediu aos países ricos que não acumulem nenhuma vacina contra o novo coronavírus e pediu-lhes que concedessem resgates relacionados à pandemia apenas para empresas comprometidas com a proteção do meio ambiente e com a ajuda aos mais necessitados

"Seria triste se os ricos tivessem prioridade para a vacina contra COVID-19. Seria triste se a vacina se tornasse propriedade desta ou daquela nação, se não fosse universal e para todos", disse o pontífice durante sua audiência geral semanal na quarta-feira (19).

O clérigo também afirmou que o mundo não deve retornar à normalidade após a pandemia se "normal" significa injustiça social e degradação do meio ambiente.

"Precisamos sair melhor da pandemia da COVID-19", observou ele.

Comentando sobre os resgates relacionados ao novo coronavírus, o Papa Francisco declarou que seria um "escândalo" se os governos distribuíssem fundos de apoio apenas para selecionar setores e, em vez disso, a ajuda pública deveria ser reservada para empresas que "contribuem para a inclusão de pessoas que normalmente são excluídas [da sociedade], à ajuda aos mais necessitados, ao bem comum e ao cuidado do meio ambiente".

Mais de 22 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus desde o início do surto. A corrida para desenvolver uma vacina já começou, com algumas com potencial já na fase final dos testes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou na terça-feira (18) que qualquer nação que acumule possíveis vacinas contra a COVID-19 enquanto exclui outras apenas agravará a pandemia.

